Frankrike klubbar förslag om dödshjälp för svårt sjuka

Frankrikes nationalförsamling har röstat igenom ett förslag om dödshjälp för svårt sjuka personer, rapporterar Le Monde.

291 ledamöter röstade för, och 241 emot.

”På denna lika personliga som allvarliga fråga, som rör livet, lidandet och värdigheten, fanns bara ett möjligt handlingssätt: att ta sig tid för lyssnande, dialog och debatt”, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på X.

Enligt förslaget ska det bara gå att ansöka om dödshjälp om man är vuxen och vid sitt sinnes fulla bruk. Man behöver också lida av en sjukdom som är obotlig och livshotande, och av smärta som inte går att lindra eller hantera.