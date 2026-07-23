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Paris. Arkivbild. (/AP/TT / AP)
Dagens börs

Franska halvledare rusar och rasar på börsen

Av Magnus Eriksson
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I skuggan av de amerikanska och asiatiska techjättarna jobbar de europeiska branschkollegorna på. På torsdagsmorgonen har två franska halvledarbolag släppt sina kvartalsrapporter. Utfallet skiljer sig kraftigt åt.

Den franska halvledartillverkaren Soitec rusar med 20 procent på Parisbörsen, efter att bolaget rapporterat stigande omsättning.

Branschkollegan ST Microelectronics faller med 13 procent efter att intäktsprognosen för det tredje kvartalet blev en besvikelse.

Soitec rusar efter stark tillväxt för intäkter
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