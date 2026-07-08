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Marine Le Pen lämnar rättssalen i Paris under gårdagen. (Aurelien Morissard /AP/TT / AP)
Domen mot Le Pen

Franska lånekostnaderna på högsta nivån sedan 2009

Av Magnus Eriksson
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Räntan som Frankrike måste betala på sin statsskuld steg under förmiddagen till den högsta nivån sedan 2009.

Dels drogs räntorna med i en allmän ränteuppgång på grund av stigande oljepriser och ökad inflationsoro i spåren av den eskalerande konflikten runt Persiska viken.

Dels straffas Frankrike extra hårt på grund av den politiska osäkerheten i landet. I går meddelade ytterhögerpolitikern Marine Le Pen att hon ställer upp i nästa års presidentval, trots att hon under dagen dömdes till fängelse för förskingring.

Räntan på 10-åriga statsobligationer ligger på 4,57 procent.

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