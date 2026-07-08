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Marine Le Pen. (Christian Hartmann /AP/TT / AP)
Domen mot Le Pen

Analys: Le Pen kan bli Frankrikes fågel Fenix efter domen

Av Hannah Gustafsson
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Det är oklart om Marine Le Pen har en chans att bli president när hon ställer upp i det franska valet nästa år efter domen, skriver Clea Caulcutt på Politico.

”Även om det kan stärka hennes stöd bland de mest lojala väljarna, riskerar det att försvåra hennes försök att vinna nya väljare, särskilt bland den traditionella konservativa högern.”

Hon har redan förlorat tre gånger tidigare, men trots det tror hennes anhängare mer än någonsin på framgång. BBC:s Katya Adler skriver att Le Pen trots allt tagit sig tillbaka flera gånger under sin politiska karriär.

”Hennes utsträckta armar på affischen för kampanjen i sociala medier ska kanske få oss att tänka på en fågel Fenix ​​som reser sig ur askan.”

New York Times Mark Landler tror att Frankrike kommer att befinna sig på okänd mark i och med Le Pens kampanj med fotboja.

”Men enligt analytiker skulle hon kunna använda situationen för att framställa sig som en outsider som kämpar mot etablissemanget.”

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