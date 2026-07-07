Le Pen ställer upp i valet 2027 – trots domen

Ytterhögerpolitikern Marine Le Pen ställer upp i det franska presidentvalet 2027 – trots dagens dom. Det säger hon i en tv-intervju, rapporterar Reuters.

Paris hovrätt dömde henne tidigare på tisdagen till avstängning från politiska ämbeten i 45 månader, varav 30 villkorliga, för förskingring av offentliga medel. Hon stängs alltså i praktiken bara av i 15 månader. Domstolen skriver i ett pressmeddelande att den har ”beaktat väljarnas valfrihet”, enligt France Info.

Hon döms också till fängelse i tre år, varav två år villkorligt där en del ska avtjänas genom elektronisk övervakning, skriver Le Monde.

Marine Le Pen har tidigare sagt att hon inte skulle ställa upp om hon blev dömd. Hon tänker överklaga domen.