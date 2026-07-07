ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Marine Le Pen lämnar domstolen i Paris efter domen den 7 juli 2026. (Aurelien Morissard /AP/TT / AP)
Domen mot Le Pen

Le Pen ställer upp i valet 2027 – trots domen

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Ytterhögerpolitikern Marine Le Pen ställer upp i det franska presidentvalet 2027 – trots dagens dom. Det säger hon i en tv-intervju, rapporterar Reuters.

Paris hovrätt dömde henne tidigare på tisdagen till avstängning från politiska ämbeten i 45 månader, varav 30 villkorliga, för förskingring av offentliga medel. Hon stängs alltså i praktiken bara av i 15 månader. Domstolen skriver i ett pressmeddelande att den har ”beaktat väljarnas valfrihet”, enligt France Info.

Hon döms också till fängelse i tre år, varav två år villkorligt där en del ska avtjänas genom elektronisk övervakning, skriver Le Monde.

Marine Le Pen har tidigare sagt att hon inte skulle ställa upp om hon blev dömd. Hon tänker överklaga domen.

Omni förklararDomen: Därför kan Le Pen (och hennes fotboja) ställa upp i valet

Omni Mer
Le Pens parti leder opinionsundersökningarna inför nästa års val
Reuters  · Ofta betalvägg
France Info direktrapporterar
www.franceinfo.fr
Politico direktrapporterar
live · www.politico.eu
BBC direktrapporterar
live · BBC
Le Monde direktrapporterar (franska)
live · www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Domen mot Le PenFrankrikeEuropaMarine Le PenEU