Fransk vård hårt pressad – fyra barn döda i varma bilar
Totalt fyra barn i Frankrike har nu dött i bilar under den intensiva värmeböljan, rapporterar The Guardian. Det senaste fallet handlar om en 18 månader gammal pojke som tros ha glömts i en bil av sin pappa. Pojken vårdades på intensivavdelning, men på fredagen meddelade sjukhuset att pojken dött.
Dessutom har 55 personer drunknat i landet.
Värmen gör att vården i Frankrike är satt under hård press. Bara i Paris dog 50 personer under ett dygn sedan de behövt akutvård.
– 55 är en enorm siffra. Normalt handlar det om tre eller fyra per dygn, säger Patrick Pelloux, ordförande för det franska akutläkarförbundet, till Reuters
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