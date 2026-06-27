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Turister svalkar sig i extremvärmen i Paris. (Christophe Ena /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Fransk vård hårt pressad – fyra barn döda i varma bilar

Av Anders Hovne
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Totalt fyra barn i Frankrike har nu dött i bilar under den intensiva värmeböljan, rapporterar The Guardian. Det senaste fallet handlar om en 18 månader gammal pojke som tros ha glömts i en bil av sin pappa. Pojken vårdades på intensivavdelning, men på fredagen meddelade sjukhuset att pojken dött.

Dessutom har 55 personer drunknat i landet.

Värmen gör att vården i Frankrike är satt under hård press. Bara i Paris dog 50 personer under ett dygn sedan de behövt akutvård.

– 55 är en enorm siffra. Normalt handlar det om tre eller fyra per dygn, säger Patrick Pelloux, ordförande för det franska akutläkarförbundet, till Reuters

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Även i Storbritannien är vården hårt pressad
www.theguardian.com
Värmen ser nu ut att röra sig österut
Reuters  · Ofta betalvägg
Värmen slår också hårt mot den franska infrastrukturen
www.france24.com
Forskare: Värsta värmen hittills – mänsklig aktivitet ligger bakom
www.theguardian.com
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KlimathotetExtremvädret i EuropaFrankrikeEuropaKlimat & miljö