Franske Angelo har 45 centimeter vatten utanför dörren
Kraftiga översvämningar har drabbat regionen Pas-de-Calais i norra Frankrike, rapporterar BFMTV.
– Om tio-femton år kanske vi inte kan bo här alls längre, säger Angelo, som bor i den översvämmade byn Mametz. Utanför hans dörr är vattendjupet för närvarande 45 centimeter.
Enligt Le Monde har minst 800 personer evakuerats från området sedan i torsdags. Översvämningarna beror på ovanligt höga vattenstånd i floden Canche.
Mametz
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