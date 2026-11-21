Kraftiga regn har gjort att marken inte kan ta upp mer vatten

Kraftiga översvämningar har drabbat regionen Pas-de-Calais i norra Frankrike, rapporterar BFMTV.

– Om tio-femton år kanske vi inte kan bo här alls längre, säger Angelo, som bor i den översvämmade byn Mametz. Utanför hans dörr är vattendjupet för närvarande 45 centimeter.

Enligt Le Monde har minst 800 personer evakuerats från området sedan i torsdags. Översvämningarna beror på ovanligt höga vattenstånd i floden Canche.