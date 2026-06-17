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Dagens börs

Spotlights aktie kursdubblar efter uppköpsbud

Av Andreas Victorzon
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Det franska fintechbolaget Kriptown har lagt ett bud på börsoperatören Spotlight Group för 33 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande. Det motsvarar ett totalt värde på 199 miljoner kronor.

Budkursen innebär en premie på 94 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 17 kronor. Aktien rusar närmare 90 procent på onsdagsförmiddagen.

Spotlights budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att tacka ja
pressmeddelande · mfn.se
Rekommendationen stöds av en fairness opinion från Astelia Advisory
efn.se
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