Industrivärdens Fredrik Lundberg är inte lockad av att investera i AI, säger han i en intervju med DI.

– Vi har inga investeringar inom AI över huvud taget, utan där är det varje enskilt företag som får utvärdera hur man bäst använder AI-redskapet.

Finansmannen säger att investeringarna i sektorn är väldigt stora, samtidigt som det är ”oklart” hur ekonomin ser ut i bolagen. Däremot är han positiv till ekonomin som helhet.