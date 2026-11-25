Fredrik Lundberg: Vi har inga investeringar i AI
Industrivärdens Fredrik Lundberg är inte lockad av att investera i AI, säger han i en intervju med DI.
– Vi har inga investeringar inom AI över huvud taget, utan där är det varje enskilt företag som får utvärdera hur man bäst använder AI-redskapet.
Finansmannen säger att investeringarna i sektorn är väldigt stora, samtidigt som det är ”oklart” hur ekonomin ser ut i bolagen. Däremot är han positiv till ekonomin som helhet.
bakgrund
Fredrik Lundberg (finansman)
Wikipedia (sv)
Lars Fredrik Elis Lundberg, född 5 augusti 1951 i Norrköping, är en svensk finansman.
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