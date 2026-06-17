Fritidspedagog i Umeå döms – fotograferade nakna elever

En fritidspedagog i Umeå döms till ett år och åtta månader i fängelse efter att ha smygfotograferat ett 20-tal barn och ofredat elever sexuellt flera gånger, rapporterar lokala medier.

Brotten upptäcktes i november 2025 efter att en kollega slagit larm om att fritidspedagogen pussade en ung elev på kinden flera gånger när eleven låg i hans knä.

Mannen ska ha smygtagit bilder i duscharna och i omklädningsrummen under flera års tid.

– Fotograferingen har till största del skett under arbetstid i omklädningsrum och duschutrymmen, har åklagaren tidigare sagt till SVT Nyheter Västerbotten.