Fritidspedagog i Umeå döms – fotograferade nakna elever
En fritidspedagog i Umeå döms till ett år och åtta månader i fängelse efter att ha smygfotograferat ett 20-tal barn och ofredat elever sexuellt flera gånger, rapporterar lokala medier.
Brotten upptäcktes i november 2025 efter att en kollega slagit larm om att fritidspedagogen pussade en ung elev på kinden flera gånger när eleven låg i hans knä.
Mannen ska ha smygtagit bilder i duscharna och i omklädningsrummen under flera års tid.
– Fotograferingen har till största del skett under arbetstid i omklädningsrum och duschutrymmen, har åklagaren tidigare sagt till SVT Nyheter Västerbotten.
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