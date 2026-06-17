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Omklädningsrum. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Inrikes

Fritidspedagog i Umeå döms – fotograferade nakna elever

Av Jacob Ruderstam
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En fritidspedagog i Umeå döms till ett år och åtta månader i fängelse efter att ha smygfotograferat ett 20-tal barn och ofredat elever sexuellt flera gånger, rapporterar lokala medier.

Brotten upptäcktes i november 2025 efter att en kollega slagit larm om att fritidspedagogen pussade en ung elev på kinden flera gånger när eleven låg i hans knä.

Mannen ska ha smygtagit bilder i duscharna och i omklädningsrummen under flera års tid.

– Fotograferingen har till största del skett under arbetstid i omklädningsrum och duschutrymmen, har åklagaren tidigare sagt till SVT Nyheter Västerbotten.

Mannen döms bland annat för sexuellt ofredande mot barn, kränkande fotografering, barnpornografibrott och dataintrång
Sveriges Television
Under flera års tid ska mannen ha smygfotograferat 17 nakna pojkar i duschar och omklädningsrum
radio+text · Sveriges Radio
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TT
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