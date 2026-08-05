Fyra miljoner för ett samtal – Frankrike gör upp med telefonförsäljare
Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare i en lag som träder i kraft nästa vecka. Det rapporterar AP.
Lagen innebär att det blir olagligt för företag i Frankrike att kontakta kunder utan att de har gett samtycke på förhand.
För individer som bryter mot de nya reglerna väntar en bot på upp till 75 000 euro – motsvarande drygt 820 000 kronor – per samtal. För företag gäller böter på över fyra miljoner kronor per samtal.
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