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Illustrationsbild av en telefonförsäljare. (Anna Hållams /TT / TT Nyhetsbyrån)
Utrikes

Fyra miljoner för ett samtal – Frankrike gör upp med telefonförsäljare

Av Hedda Hallsenius
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Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare i en lag som träder i kraft nästa vecka. Det rapporterar AP.

Lagen innebär att det blir olagligt för företag i Frankrike att kontakta kunder utan att de har gett samtycke på förhand.

För individer som bryter mot de nya reglerna väntar en bot på upp till 75 000 euro – motsvarande drygt 820 000 kronor – per samtal. För företag gäller böter på över fyra miljoner kronor per samtal.

Den nya lagen är till för att skydda folk från både påträngande säljare och bedragare
AP  · Ofta betalvägg
Kundens samtycke måste förnyas varje år (26 juli)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Tidigare har fransmän kunnat registrera sig på en statlig lista för att slippa samtalen – men flera aktörer ringde ändå
www.france24.com
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