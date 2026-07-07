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Cypriotisk polis på flygplatsen där en av svenskarna greps. (Petros Karadjias / AP)
Utrikes

Fyra svenskar misstänks för misshandel på Cypern

Av Helena Sällström
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Fyra svenska killar i 18-årsåldern har gripits i Ayia Napa på Cypern, skriver Aftonbladet.

De misstänks för misshandel av en 47-årig turkcypriotisk man. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador men läget beskrivs som stabilt.

Svenska UD bekräftar att fyra svenskar hemmahörande i Götaland har frihetsberövats.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet på Cypern
TT
Gruppen killar uppges ha varit på festresa
Aftonbladet
Uppgifter om att 47-åringen börjat bråka med svenskarna
Expressen
47-åringen hittades skadad utomhus
en.philenews.com
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