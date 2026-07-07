Fyra svenskar misstänks för misshandel på Cypern
Fyra svenska killar i 18-årsåldern har gripits i Ayia Napa på Cypern, skriver Aftonbladet.
De misstänks för misshandel av en 47-årig turkcypriotisk man. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador men läget beskrivs som stabilt.
Svenska UD bekräftar att fyra svenskar hemmahörande i Götaland har frihetsberövats.
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