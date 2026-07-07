Fyra svenskar misstänks för misshandel på Cypern

Cypriotisk polis på flygplatsen där en av svenskarna greps.

Fyra svenska killar i 18-årsåldern har gripits i Ayia Napa på Cypern, skriver Aftonbladet.

De misstänks för misshandel av en 47-årig turkcypriotisk man. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador men läget beskrivs som stabilt.

Svenska UD bekräftar att fyra svenskar hemmahörande i Götaland har frihetsberövats.