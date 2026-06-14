Fyrverkerier och gripanden när Knicks-fansen firade

New York Knicks-fansen var eld och lågor efter den historiska NBA-titeln på lördagskvällen. Firandet var till stor del fredligt men när det gick in på småtimmarna utbröt kaotiska scener på Manhattan, rapporterar CNN.

På klipp från New York syns hur supportrar klättrar upp i vägskyltar och hoppar på parkerade fordon. Vid Times Square tog sig människor in i parkerade skolbussar samtidigt som fyrverkerier avfyrades in i folkmassan. Vid 02-tiden eskalerade det hela, och på Sixth Avenue slängdes flaskor mot poliser och vindrutor på polisbilar krossades. Enligt CNN har flera personer gripits.

NBA-titeln var Knicks första sedan 1973.