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Klipp från New York
NBA 25/26

Fyrverkerier och gripanden när Knicks-fansen firade

Av Ebba Örn
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New York Knicks-fansen var eld och lågor efter den historiska NBA-titeln på lördagskvällen. Firandet var till stor del fredligt men när det gick in på småtimmarna utbröt kaotiska scener på Manhattan, rapporterar CNN.

På klipp från New York syns hur supportrar klättrar upp i vägskyltar och hoppar på parkerade fordon. Vid Times Square tog sig människor in i parkerade skolbussar samtidigt som fyrverkerier avfyrades in i folkmassan. Vid 02-tiden eskalerade det hela, och på Sixth Avenue slängdes flaskor mot poliser och vindrutor på polisbilar krossades. Enligt CNN har flera personer gripits.

NBA-titeln var Knicks första sedan 1973.

Redan innan matchen kokade New York av förväntan och spänning, enligt CNN
CNN
Polisen satte in hästar för att lugna stämningen
Sveriges Television
Fullt med kändisar i publiken under finalen
TT
San Antonio höll länge ut – ledde med några få poäng
TT
Inför matchen uppmanade New Yorks borgmästare allmänheten att bete sig
BBC
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