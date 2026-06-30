LeBron James lämnar Lakers – men spelar vidare

Den amerikanske basketikonen LeBron James fortsätter sin NBA-karriär, men det blir inte i Los Angeles Lakers. Det säger hans agent till ESPN.

James har redan gjort 23 säsonger i den nordamerikanska basketligan, fler än någon annan.

Det är oklart vilka han ska representera nästa säsong, men enligt kanalens uppgifter är Golden State Warriors intresserade.

”Vi kommer alltid att vara tacksamma för de åtta år han haft med Lakers”, säger Lakers vd Jeanie Buss i ett uttalande.