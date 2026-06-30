LeBron James lämnar Lakers – men spelar vidare
Den amerikanske basketikonen LeBron James fortsätter sin NBA-karriär, men det blir inte i Los Angeles Lakers. Det säger hans agent till ESPN.
James har redan gjort 23 säsonger i den nordamerikanska basketligan, fler än någon annan.
Det är oklart vilka han ska representera nästa säsong, men enligt kanalens uppgifter är Golden State Warriors intresserade.
”Vi kommer alltid att vara tacksamma för de åtta år han haft med Lakers”, säger Lakers vd Jeanie Buss i ett uttalande.
bakgrund
LeBron James
Wikipedia (sv)
LeBron Raymone James, född 30 december 1984 i Akron i Ohio, även kallad ”King James”, ”Bron”, ”LBJ” och ”The Chosen One”, är en amerikansk basketspelare (small forward) i NBA-laget Los Angeles Lakers. Han har blivit utsedd till MVP fyra gånger, vunnit NBA mästerskapet fyra gånger och har då, alla fyra gångerna, blivit utsedd till NBA Finals MVP. LeBron anses av många som en av de bästa spelarna någonsin i NBA, av vissa till och med den allra bästa. Han tog för USA guld i OS 2008 i Peking och i OS 2012 i London. Detta var USA:s trettonde basketguld i olympiska sommarspelen. LeBron James startade sin basketkarriär i high school genom att leda The Fighting Irish till tre titlar på fyra år. James spelade point guard och noterades under sin high school-karriär för 2 657 poäng, 892 returer och 523 assister. Han draftades som etta i NBA:s draft 2003 och gick direkt från high school till NBA
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