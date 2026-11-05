Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson tar hellre risken att V förlorar mandat i ett extraval än att släppa kravet på ministerposter. Det säger hon i en intervju med DN.

– Vi kan inte backa för att kortsiktigt hålla borta Tidö. Man måste vinna demokratin långsiktigt.

Enligt Gabrielsson går V-ledaren Nooshi Dadgostar ännu längre i sin förhandlingsretorik och säger att Centerpartisterna ”fan får skylla sig själva” och ”äta upp all vänsterpolitik” eftersom Vänsterpartiet fick fler röster i valet.