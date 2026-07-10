Gaykryssning byter kurs igen – stoppas från Egypten

Kryssningsfartyget The Scarlet Lady har tvingats byta kurs igen efter att ha nekats tillträde till egyptiskt vatten, rapporterar The Guardian.

Det 17 våningar höga fartyget med 2 000 homosexuella passagerare stoppades tidigare i veckan från att lägga till i den turkiska hamnstaden Kusadasi. Beslutet motiverades med att ”passagerarnas beteende” stred mot Turkiets ”moraliska värderingar”. Då styrde man i stället mot Alexandria i Egypten. Men i går fick passagerarna alltså reda på att man tvingats byta kurs igen.

Rich Campbell, vd för Atlantis Events som arrangerar resan, skriver till passagerarna att man blivit tagen på sängen av beskedet från egyptiska myndigheter.

”Nyheten kom som en överraskning för oss alla, och vi är lika besvikna som ni”, skriver han.