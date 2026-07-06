Gaykryssning stoppas från att lägga till i Turkiet

Lokala myndigheter i Turkiet har stoppat ett kryssningsfartyg med 2 000 homosexuella turister från att lägga till i hamnstaden Kusadasi, rapporterar The Guardian. Beslutet motiveras med passagerarnas ”moraliska värderingar”.

Kryssningsbolaget Atlantis vd Rich Campbell säger att det är oroande när ett land ”bestämmer vilka turister som är välkomna och inte.” Enligt honom är det första gången i bolagets 36-åriga historia som gayturister stoppas från att gå i land.

Broadwaystjärnan Patti LuPone, 77, befinner sig ombord på kryssningen för att uppträda ”för alla underbara män” och hon skriver på Instagram att hon är ”rasande”.