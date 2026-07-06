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Bild från en av Atlantis kryssningar (2019). (Wikipedia CC BY-SA 4.0/RL0919)
Politiska läget i Turkiet

Gaykryssning stoppas från att lägga till i Turkiet

Av Helena Sällström
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Lokala myndigheter i Turkiet har stoppat ett kryssningsfartyg med 2 000 homosexuella turister från att lägga till i hamnstaden Kusadasi, rapporterar The Guardian. Beslutet motiveras med passagerarnas ”moraliska värderingar”.

Kryssningsbolaget Atlantis vd Rich Campbell säger att det är oroande när ett land ”bestämmer vilka turister som är välkomna och inte.” Enligt honom är det första gången i bolagets 36-åriga historia som gayturister stoppas från att gå i land.

Broadwaystjärnan Patti LuPone, 77, befinner sig ombord på kryssningen för att uppträda ”för alla underbara män” och hon skriver på Instagram att hon är ”rasande”.

Atlantis har arrangerat hbtqi-kryssningar till Istanbul och Kusadasi 13 gånger de senaste 25 åren
www.theguardian.com
Retoriken mot hbtqi-personer har blivit allt hårdare från Turkiets president Erdogans sida
CNN
Turkisk polis grep minst 50 personer under pridemarsch i juni (28 juni)
AFP  · Ofta betalvägg

Kusadasi, Turkiet

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