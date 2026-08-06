Saab kan få nyckelroll när Europas stridsflyg ritas om
Framtidens stridspilot ska inte främst vinna på egen hand, utan leda autonoma och beväpnade följeslagarflyg. Nya farkoster som Ghost Bat, Valkyrie och Brontanax visar hur AI och se…
Financial Times
From ‘Top Gun’ to Ghost Bats: the future of aerial combat
Piloted fighter jets may act more as mission comma…
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