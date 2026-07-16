Godkänt: USA säljer vapen till Saudi för 19 miljarder

USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av vapen till Saudiarabien, som vill förstärka sitt luftförsvar. Det rapporterar internationella medier. Affären är värd strax under 2 miljarder dollar, motsvarande 19 miljarder kronor.

”Den föreslagna affären kommer att stödja USA:s utrikespolitiska och nationella säkerhetspolitiska mål genom att stärka säkerheten hos en viktig allierad utanför Nato”, skriver utrikesdepartementet i ett uttalande.