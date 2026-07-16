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Arkivbild: USA:s utrikesminister Marco Rubio och försvarsminister Pete Hegseth. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Globala vapenexporten

Godkänt: USA säljer vapen till Saudi för 19 miljarder

Av Tomas Ekelund
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USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av vapen till Saudiarabien, som vill förstärka sitt luftförsvar. Det rapporterar internationella medier. Affären är värd strax under 2 miljarder dollar, motsvarande 19 miljarder kronor.

”Den föreslagna affären kommer att stödja USA:s utrikespolitiska och nationella säkerhetspolitiska mål genom att stärka säkerheten hos en viktig allierad utanför Nato”, skriver utrikesdepartementet i ett uttalande.

Saudiarabien uppges bidra till politisk stabilitet och ekonomisk utveckling
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TT
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Globala vapenexportenSaudiarabienNatoUSAFörsvarsindustri