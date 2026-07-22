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Ekonomi

Google drog trafiken – nu överväger medier att lämna

(Elena Scotti/WSJ; ISTOCK)

Google har länge varit en av nyhetsmediernas allra viktigaste trafikkällor. Nu överväger flera stora mediebolag att stänga av sökjätten från att använda deras material i AI-sökresu…

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The Wall Street Journal

Google Was a Lifeline for Publishers. Now Some Are Thinking of Cutting It Off.

Reddit, Politico and others are weighing how—or ev…

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