Google drog trafiken – nu överväger medier att lämna
Google har länge varit en av nyhetsmediernas allra viktigaste trafikkällor. Nu överväger flera stora mediebolag att stänga av sökjätten från att använda deras material i AI-sökresu…
The Wall Street Journal
Google Was a Lifeline for Publishers. Now Some Are Thinking of Cutting It Off.
Reddit, Politico and others are weighing how—or ev…
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