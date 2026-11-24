I sex år arbetade Googles produktchef Rubén Lozano med att göra karttjänsten Google Maps mer användbar för palestinier på ockuperade Västbanken.

Lozano ville bland annat märka ut israeliska vägspärrar och göra det enklare för palestinier att planera sina resor på ett säkert sätt. Men bara veckor efter att förbättringar av karttjänsten lanserats rullade Google tillbaka dem, rapporterar Wired.

Tidningen har intervjuat en rad Google-anställda som beskriver interna spänningar kring projektet. Till slut valdes en annan karta, där palestiniers behov av säkra resvägar fick stå tillbaka för israeliska bilisters önskemål om snabbare resor.

Google tillbakavisar uppgifterna och hänvisar till svårigheter att få tillgång till tillförlitliga kartdata i området.