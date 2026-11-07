Kristna toppar dömer ut svensk Israelpolitik
Sverige och EU måste överge sin passiva hållning i Israel–Palestina-konflikten och börja verka för fred. Det skriver tidigare ärkebiskoparna KG Hammar, Antje Jackelén och Anders Wejryd ihop med ytterligare 67 kristna representanter på DN Debatt.
”Passivitet inför rasdiskriminering, fördrivning och ockupation kan inte vara acceptabelt”, skriver de.
De uppmanar bland annat regeringen att stötta en palestinsk stat enligt 1967 års gränser, att verka för att humanitär hjälp släpps fram samt att strypa allt svenskt stöd som bidrar till olaglig ockupation.
Om debattörerna
KG Hammar, ärkebiskop emeritus
Antje Jackelén, ärkebiskop emerita
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus
Eva Brunne, biskop emerita
Jonas Jonson, biskop emeritus
Hans-Erik Nordin, biskop emeritus
Laila Abdallah, svensk-palestinier och socialantropolog
Gun Andersson
Susanne Andersson, präst
Erik Apelgård, präst
Anna Ardin, författare
Egon Berglund, ingenjör
Catarina Brodén, präst
Petra Carlsson Redell, professor i systematisk teologi
Lars-Inge Claesson
Madeleine Dahl, präst
Inger Dejke, författare
Stefan Edman, biolog och författare
Karin Ekblom, präst
Sune Fahlgren, docent i praktisk teologi
Bo Forsberg, pastor, fd generalsekreterare Diakonia
Kerstin Forsberg
Emanuel Furbacken, pastor Equmeniakyrkan
Gunlög Galmén
Håkan Galmén
Eva Glemme, präst
Micael Grenholm, teolog
Peter Halldorf, pastor och författare
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde, teol dr, präst
Per-Ingvar Hamrin, pastor Equmeniakyrkan
Bosse Hellström
Ulla Hellström
Nicolina Holmgren, diakon Equmeniakyrkan
Anna Jagell, präst
Kjell Johansson
Inger Jonasson, konstnär, fd utsänd Svenska kyrkan Mellanöstern
Kjell Jonasson, präst, fd utsänd Svenska kyrkan Mellanöstern
Stefan Jämtbäck, kommunikatör