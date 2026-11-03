Felparkering, olyckor och nedskräpning är några av problemen som är förknippade med elsparkcyklar. Göteborgs nya kommunstyre har fått nog och hotar nu att ta i med hårdhandskarna, rapporterar SVT.

– Det kan inte se ut som det gör i dag, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande.

Stadsmiljönämnden kommer få i uppdrag att ställa krav på elsparkscykelföretagen. Om problemen inte försvinner kan företagen förbjudas från markupplåtelse. Senast 2028 ska situationen utvärderas.