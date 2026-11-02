Två personer på en och samma elsparkcykel. Arkivbild.

Att skärpa reglerna för elsparkcyklar tar för lång tid, anser Trafikverket. De föreslår därför fyra åtgärder som ska minska antalet olyckor, rapporterar Dagens Nyheter.

Det handlar exempelvis om ett hjälmkrav för alla – inte bara för dem under 15 år.

Transportstyrelsen fick i somras i uppdrag av regeringen att se över elsparkcykelreglerna. Utredningen ska presenteras i januari 2028.

– Det är för långsamt, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Hon beskriver situationen som ”akut”.

I ett mejl till tidningen svarar Transportstyrelsen att de inte kan ”föregripa utredningens slutsatser”.