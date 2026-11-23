Greta Thunberg döms till böter av dansk domstol
Den svenska aktivisten Greta Thunberg döms till böter för två fall av olaga intrång i Danmark, rapporterar TT. Hon döms att betala 2 400 danska kronor.
Det ena fallet gäller en protest i september 2024 mot att Köpenhamns universitet samarbetar med israeliska universitet. Tillsammans med fem andra personer tog sig Thunberg in i en universitetsbyggnad.
Thunberg döms även för en aktion vid det danska rederi- och logistikföretaget Mærsk den 13 maj 2025.
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