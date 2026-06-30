Boozt i topp på stigande Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen öppnar uppåt i spåren av uppgångarna på Wall Street på måndagen. Storbolagsindexet OMXS30 stiger inledningsvis med runt 0,8 procent och det breda indexet OMXSPI med 0,6

E-handelsbolaget Boozt höjde på kvällen på måndagen sin helårsprognos för omsättningen för det andra kvartalet 2026 med 13 procent. Aktien stiger med 4 procent i den inledande handeln.

Vitvarujätten Electrolux ansökte på måndagskvällen om återbetalning för de amerikanska handelstullarna som infördes förra året på motsvarande 850 miljoner kronor.

Konsultjätten Afry tappar runt tio toppchefer, som går till konkurrenten Rejlers, rapporterar DI.

Teknikbolaget Mycronic har fått en order värd runt 50 till 70 miljoner kronor från en befintlig kund i Asien. Planerad leverans är under det tredje kvartalet i år.

Fastighetsbolaget Besqab har tillträtt och produktionsstartar ett nytt bostadsprojekt om 87 ägarlägenheter i centrala Uppsala samt ett LSS-boende.

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