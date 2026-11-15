Milano tar hjälp av sina arkitekter och formgivare för att möta klimatförändringarna. Gröna skyskrapor och fler träd ska göra staden svalare och förbättra luftkvaliteten.

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