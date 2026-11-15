Gröna skyskrapor visar vägen för framtidens Milano
Milano tar hjälp av sina arkitekter och formgivare för att möta klimatförändringarna. Gröna skyskrapor och fler träd ska göra staden svalare och förbättra luftkvaliteten.
The New York Times
How an Italian Capital of Design Is Coping with Climate Change
Some of Milan’s best creative minds are working on…
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