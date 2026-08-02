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Protester mot USA på Grönland tidigare i år. (Oscar Scott Carl /AP/TT)
Grönland vs USA

Grönland nobbar akademiska samarbeten med USA

Av Daniel Persson
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Två vetenskapliga institutioner på Grönland har bestämt sig för att nobba alla framtida samarbeten med amerikanska forskare, skriver Berlingske. Därmed går de båda lärosätena längre än vad den danska regeringen rekommenderat.

– Det finns flera orsaker till vårt beslut, säger Josephine Nymand, direktör på Naturinstituttet till tidningen.

”Den generella situationen” och ”institutionens integritet” är två skäl som lyfts fram. En tredje faktor är att Trumpadministrationen satt stopp för finansieringen för forskningsprojekt som prioriterar mångfald, jämlikhet och inkludering.

Förutom detta har Naturinstituttet också stoppat alla tjänsteresor till USA.

Grønlands Naturinstitut och Grønlands Universitet är skolorna som vänder USA ryggen
www.berlingske.dk
Det formella beslutet fattades förra året
videnskab.dk

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USA har förbjudit projekt som bygger på inkluderande policyer
miljo-utveckling.se
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