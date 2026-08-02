Grönland nobbar akademiska samarbeten med USA

Protester mot USA på Grönland tidigare i år.

Två vetenskapliga institutioner på Grönland har bestämt sig för att nobba alla framtida samarbeten med amerikanska forskare, skriver Berlingske. Därmed går de båda lärosätena längre än vad den danska regeringen rekommenderat.

– Det finns flera orsaker till vårt beslut, säger Josephine Nymand, direktör på Naturinstituttet till tidningen.

”Den generella situationen” och ”institutionens integritet” är två skäl som lyfts fram. En tredje faktor är att Trumpadministrationen satt stopp för finansieringen för forskningsprojekt som prioriterar mångfald, jämlikhet och inkludering.

Förutom detta har Naturinstituttet också stoppat alla tjänsteresor till USA.