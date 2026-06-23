Danmark skickar värnpliktiga till Grönland

Jeppe Bruus under ett besök på Grönland.

Danmark ska skicka värnpliktiga till Grönland. Det säger landets nye försvarsminister Jeppe Bruus i en intervju med TV2.

– Vi behöver fler personer som har kunskap om att verka på Grönland och i Arktis, säger Bruus.

De första värnpliktiga kommer att skickas redan i slutet av juli. Enligt Bruus handlar det om att ”ta en större del av ansvaret för att skydda Arktis”.

Beslutet kommer också efter en tid av hot från USA:s president Donald Trump som flertalet gånger sagt att Grönland bör tillhöra USA.