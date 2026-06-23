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Jeppe Bruus under ett besök på Grönland. (Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark)
GrönlandskrisenUSA:s hot

Danmark skickar värnpliktiga till Grönland

Av Adam Lindh
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Danmark ska skicka värnpliktiga till Grönland. Det säger landets nye försvarsminister Jeppe Bruus i en intervju med TV2.

– Vi behöver fler personer som har kunskap om att verka på Grönland och i Arktis, säger Bruus.

De första värnpliktiga kommer att skickas redan i slutet av juli. Enligt Bruus handlar det om att ”ta en större del av ansvaret för att skydda Arktis”.

Beslutet kommer också efter en tid av hot från USA:s president Donald Trump som flertalet gånger sagt att Grönland bör tillhöra USA.

Bruus: Vi kommer att behöva åta oss fler uppgifter
nyheder.tv2.dk
Planen är att 100 värnpliktiga ska skickas till Grönland
DR
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