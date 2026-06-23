Danmark skickar värnpliktiga till Grönland
Danmark ska skicka värnpliktiga till Grönland. Det säger landets nye försvarsminister Jeppe Bruus i en intervju med TV2.
– Vi behöver fler personer som har kunskap om att verka på Grönland och i Arktis, säger Bruus.
De första värnpliktiga kommer att skickas redan i slutet av juli. Enligt Bruus handlar det om att ”ta en större del av ansvaret för att skydda Arktis”.
Beslutet kommer också efter en tid av hot från USA:s president Donald Trump som flertalet gånger sagt att Grönland bör tillhöra USA.
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