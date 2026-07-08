Frederiksen: Danmark redo att försvara Grönland

Grönland är inte till salu. Det var återigen budskapet från statsminister Mette Frederiksen under Natomötet i Ankara, enligt Danmarks Radio.

– Vi är redo att försvara varje centimeter av Nato, inklusive vårt eget territorium.

USA:s president Donald Trump har hållit låg profil om Grönland under en period, men när han anlände till Turkiet i går gav han återigen uttryck för sitt önskemål om kontroll.

Natos generalsekreterare Mark Rutte kommenterar Grönlandsfrågan med att man har ”en god process”.