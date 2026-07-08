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Danmarks statsminister Mette Frederiksen under Natomötet i Turkiet. (Geir Olsen / NTB)
GrönlandskrisenUSA:s hot

Frederiksen: Danmark redo att försvara Grönland

Av Helena Sällström
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Grönland är inte till salu. Det var återigen budskapet från statsminister Mette Frederiksen under Natomötet i Ankara, enligt Danmarks Radio.

– Vi är redo att försvara varje centimeter av Nato, inklusive vårt eget territorium.

USA:s president Donald Trump har hållit låg profil om Grönland under en period, men när han anlände till Turkiet i går gav han återigen uttryck för sitt önskemål om kontroll.

Natos generalsekreterare Mark Rutte kommenterar Grönlandsfrågan med att man har ”en god process”.

Frederiksen säger att hon hoppas att alla respekterar Grönlands rätt till självbestämmande
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