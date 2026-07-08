Frederiksen: Danmark redo att försvara Grönland
Grönland är inte till salu. Det var återigen budskapet från statsminister Mette Frederiksen under Natomötet i Ankara, enligt Danmarks Radio.
– Vi är redo att försvara varje centimeter av Nato, inklusive vårt eget territorium.
USA:s president Donald Trump har hållit låg profil om Grönland under en period, men när han anlände till Turkiet i går gav han återigen uttryck för sitt önskemål om kontroll.
Natos generalsekreterare Mark Rutte kommenterar Grönlandsfrågan med att man har ”en god process”.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen