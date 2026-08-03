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Donald Trump kliver ur presidenplanet på måndagsmorgonen. (Luis M. Alvarez /AP/TT / AP)
Grönland vs USA

Trump: Vill ta Grönland innan jag lämnar Vita huset

Av Tor Gasslander
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Donald Trump vill fortfarande ta över Grönland innan hans tid i Vita huset är över. Det säger presidenten i en intervju med den konservativa radiokanalen Real America’s Voice.

– Grönland är väldigt viktigt ur vårt perspektiv, men inte så viktigt ur deras (Danmarks), säger Trump.

Både Grönlands självstyre och den danska regeringen har flera gånger avvisat USA:s anspråk på att få ta över ön.

Lyssna på hela intervjun här
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