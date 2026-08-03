Trump: Vill ta Grönland innan jag lämnar Vita huset

Donald Trump vill fortfarande ta över Grönland innan hans tid i Vita huset är över. Det säger presidenten i en intervju med den konservativa radiokanalen Real America’s Voice.

– Grönland är väldigt viktigt ur vårt perspektiv, men inte så viktigt ur deras (Danmarks), säger Trump.

Både Grönlands självstyre och den danska regeringen har flera gånger avvisat USA:s anspråk på att få ta över ön.