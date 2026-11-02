Cancerforskning och lysande organismer från havet är två teman under Nobelveckan i Stockholm i december. Det rapporterar TT.

För sjunde året arrangeras en ljusfestival under dagarna runt Nobelprisutdelningen, 5-13 december. Årets ljusinstallation på fasaden till Stockholms stadshus, ”Together forward”, ska lyfta fram cancerforskning. Från toppen av Stadshuset ska det också utgå grönskimrande laserstrålar som sammanbinder olika platser med Nobelkoppling: Konserthuset där Nobelprisen delas ut, Grand Hôtel där pristagarna bor, Nobelprismuseet i Gamla stan och Slussen, där ett framtida Nobel Center ska placeras.