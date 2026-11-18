”Grand theft auto VI” släpps vid midnatt lokal tid, oavsett var i världen man befinner sig. Det innebär att spelare i vissa tidszoner får tillgång till spelet tidigare än andra – men också att man genom det populära ”Nya Zeeland”-tricket kan börja plöja spelet redan i dag, rapporterar The Independent.

På Xbox räcker det att ändra sina platsinställningar till Nya Zeeland och därefter starta om konsolen. På Playstation 5 är processen dock krångligare, och kräver att man skapar ett helt nytt konto med adress i Nya Zeeland, och därefter köper spelet via det kontot.