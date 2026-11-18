GTA kan spelas redan i dag med ”Nya Zeeland”-tricket
”Grand theft auto VI” släpps vid midnatt lokal tid, oavsett var i världen man befinner sig. Det innebär att spelare i vissa tidszoner får tillgång till spelet tidigare än andra – men också att man genom det populära ”Nya Zeeland”-tricket kan börja plöja spelet redan i dag, rapporterar The Independent.
På Xbox räcker det att ändra sina platsinställningar till Nya Zeeland och därefter starta om konsolen. På Playstation 5 är processen dock krångligare, och kräver att man skapar ett helt nytt konto med adress i Nya Zeeland, och därefter köper spelet via det kontot.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen