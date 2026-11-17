För den som rör sig i Miami den här veckan går det inte att missa att GTA 6 är på väg att släppas. Reklamen är överallt, skriver Bloomberg.

Den fiktiva stad som spelet utspelar sig i – ”Vice City” – är inspirerad av Miami, vilket spelets utvecklare Take-Two utnyttjar i marknadsföringssyfte. Men med tanke på att spelet kretsar kring kriminalitet har kampanjen väckt missnöje.

Bland kritikerna finns Rosie Cordero-Stutz, sheriff i Miami-Dade County.

”Grand theft auto är en tv-spelsserie som kretsar kring kriminell verksamhet. Dess fiktiva värld innehåller mord, rån, narkotikahandel, bilkapningar, våld mot poliser och andra handlingar som de anställda vid Miami-Dades polismyndighet arbetar varje dag för att förhindra”, skriver hon i ett uttalande enligt nyhetsbyrån.