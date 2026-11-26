En kulturstrid har blossat upp mellan Expressens kulturchef Victor Malm och Sydsvenskans Mattias Oscarsson. Anledningen är Malms söndagskrönika där han avfärdade det nya succéspelet GTA 6 som ”deprimerande”.

”Jag hoppas vid gud att mina barn aldrig börjar spela”, löd hans omdöme, och det utan att Malm själv ens testat spelet.

Krönikan har fått Mattias Oscarsson att slå tillbaka. I en krönika i Sydsvenskan med rubriken ”Stackars Expressen som har en GTA-hatande boomer till kulturchef”, jämför Oscarsson Malm med tvärsäkra kritiker som inte vet vad de snackar om.

”Av en kulturjournalist borde man förvänta sig mer”, skriver han.

Nu har Malm svarat: I en replik anklagar han Oscarsson för att läsa illa och kallar honom ”relativt gammal”:

”Det är på intoleransen man känner igen en gubbe som levt så intimt med sin ungdoms popkulturella värderingar att han inte märker att de blivit ett hygieniskt problem”, skriver Malm.