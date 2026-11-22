Influeraren Hanna Friberg tycker att det är osexigt med killar som blir uppslukade av tv-spel, exempelvis det nya ”Grand theft auto VI”, säger hon till Aftonbladet.

– Det är ju något som är lite ickigt med en vuxen man som sitter och spelar tv-spel. Det tar bort lite av mystiken på något sätt.

Hon tycker att det är ”jättefint” att se killar ”commita” till något, men önskar att det var till något annat än ett tv-spel. Hon kan fortfarande tänka sig att dejta en ”gamer”, så länge han har ett separat spelrum.

Friberg skapade debatt tidigare i år när hon gästade ”Skavlan och Sverige” och berättade att hon har en ick för killar med matlådor.