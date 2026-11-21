Användarna är inte lika övertygade som recensenterna när det kommer till ”Grand theft auto VI”. Under natten har sajten Metacritic släppt sitt samlade betyg från spelarna själva och resultatet blev ett svalt 5,4 av 10.

Aftonbladet skriver att 32 000 recensioner kommit in och att de negativa användarna främst anmärker på att spelets prestanda lämnar lite att önska men också att den råa känslan från tidigare ”GTA”-spel saknas. Flera användare lämnar kommentarer om att spelet har inslag av ”woke feminist bullshit” med hänvisning till att man inte kan köpa sex i spelet och att huvudkaraktärerna Jason och Lucia kan ha en relativt hälsosam parrelation.

Metacritic går att likna vid filmvärldens Rotten Tomatoes eller IMDB där recensioner och användarbetyg sammanställs. ”GTA VI:s” betyg från recensenterna är tillsammans med Nintendoklassikern ”The Legend of Zelda: Ocarina of Time” det högsta någonsin.