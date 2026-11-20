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”GTA VI” slår försäljningsrekord
“GTA VI” drog in motsvarande 38,8 miljarder kronor dag ett, skriver utgivaren Take-Two Interactive i ett pressmeddelande.
Det gör spelets lansering till den mest inkomstbringande i nöjeshistorien, alla kategorier.
Spelet sålde i 32,5 miljoner förhandsexemplar innan lanseringen i går.
Det har hyllats enormt av både kritiker och spelare. Metacritic, som sammanställt över 150 kritikerrecensioner, visar ett rekordhögt snittbetyg på 99 poäng av 100.
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