(Kirsty Wigglesworth / AP / TT)

Just nu

“GTA VI” drog in motsvarande 38,8 miljarder kronor dag ett, skriver utgivaren Take-Two Interactive i ett pressmeddelande.

Det gör spelets lansering till den mest inkomstbringande i nöjeshistorien, alla kategorier.

Spelet sålde i 32,5 miljoner förhandsexemplar innan lanseringen i går.

Det har hyllats enormt av både kritiker och spelare. Metacritic, som sammanställt över 150 kritikerrecensioner, visar ett rekordhögt snittbetyg på 99 poäng av 100.