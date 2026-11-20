En kvinna med ficklampa under ett strömavbrott i Kyjiv, 18 november.

Trots att de ryska attackerna begränsar elförsörjningen hittar ukrainare vägar att spela nya ”GTA VI” för att en kort stund få en känsla av normalitet och fly verkligheten, rapporterar Kyiv Independent.

– Jag kan fokusera på spelet snarare än massattackerna. Det känns som en vanlig kväll – den sortens kväll jag ibland saknar så mycket, säger 19-åriga Nataliia Shakula.

Men för de som bor i Ukraina är priset för spelet betydligt högre. Inte bara det faktiska priset, som ligger på ungefär en tiondel av den genomsnittliga månadslönen i Ukraina. Oleksii Nikulin berättar att han köpt en portabel kraftstation som kostar ungefär 1000 dollar, runt 10 000 svenska kronor, som håller i åtta till tio timmar.

– Jag planerar inte efter ett schema; jag håller den bara laddad så att jag kan vara säker på att jag kan spela på min fritid, oavsett strömavbrott.