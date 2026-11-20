Släppet av det extremt haussade spelet ”GTA VI” har fått poliser runt om i USA att påminna invånare om att brotten som begås i spelet inte är okej i verkliga livet, skriver BBC. Polisen i bland annat Atlanta, San Antonio och Denver har på olika sätt riktat sig till spelare.

”Att fly från polisen är fortfarande olagligt”, påpekar Denver-polisen.

”GTA”:s våldsamma natur – där spelarna kan göra allt ifrån att köpa sex till att skjuta poliser – har vållat stor debatt ända sedan den första versionen 1997.