Polisen GTA-varnar: ”Det är fortfarande olagligt”
Släppet av det extremt haussade spelet ”GTA VI” har fått poliser runt om i USA att påminna invånare om att brotten som begås i spelet inte är okej i verkliga livet, skriver BBC. Polisen i bland annat Atlanta, San Antonio och Denver har på olika sätt riktat sig till spelare.
”Att fly från polisen är fortfarande olagligt”, påpekar Denver-polisen.
”GTA”:s våldsamma natur – där spelarna kan göra allt ifrån att köpa sex till att skjuta poliser – har vållat stor debatt ända sedan den första versionen 1997.
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