Den fiktiva karaktären Lucia Caminos i GTA VI.

Tidigare har ”GTA”-serien kritiserats hårt för en nedlåtande kvinnosyn, men också det nya greppet att ”ha en flickvän” väcker ilskna reaktioner.

I en krönika i Expressen skriver Katarina Muhr att ”en kritisk kvinnokör” likställer den nya romantiska relationen mellan huvudkaraktärerna Jason och Lucia med otrohet:

”Att snubbarna härskade, söndrade och lämnade pixliga prostituerade vid vägkanten var en sak, men en solkysst flickvän som ska behandlas väl? Nä, där går gränsen.”

I spelet kan användaren välja att satsa på relationen mellan huvudkaraktärerna. Genom att till exempel gå på dejter och skicka gulliga sms.

Bland manliga spelare finns samtidigt uppfattningen att ”feminister förstört spelet”, enligt Muhr.