Släppet av ”GTA VI” fick i natt internettrafiken i Sverige att öka med 35 procent, enligt fiberleverantören Global Connect.

– Själva spelet omfattar 210 GB och i samband med lanseringen tillkommer en uppdatering som behöver laddas ner innan man kan börja spela. Det är enorma datamängder, säger Philip Wagrowski, affärsansvarig på Global Connect Sverige, i ett pressmeddelande.

”GTA VI” har beskrivits som ett av underhållningsbranschens största släpp någonsin, och ska ha dragit in runt 15 miljarder redan innan släppet.