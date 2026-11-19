Svenska internettrafiken rusade 35 procent när ”GTA VI” släpptes
Släppet av ”GTA VI” fick i natt internettrafiken i Sverige att öka med 35 procent, enligt fiberleverantören Global Connect.
– Själva spelet omfattar 210 GB och i samband med lanseringen tillkommer en uppdatering som behöver laddas ner innan man kan börja spela. Det är enorma datamängder, säger Philip Wagrowski, affärsansvarig på Global Connect Sverige, i ett pressmeddelande.
”GTA VI” har beskrivits som ett av underhållningsbranschens största släpp någonsin, och ska ha dragit in runt 15 miljarder redan innan släppet.
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