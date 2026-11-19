Nu går det att spela ”GTA VI” i Sverige.

Nu kan även svenska spelare kasta sig över det nya och hajpade spelet ”GTA VI”. Under natten mot torsdagen blev det möjligt att ladda ner spelet, som många har väntat länge på.

27-årige Erik är en av många som tagit ledigt för att kunna utforska den fiktiva staden Vice City. Han säger till DN att han ”gått och längtat” efter släppet.

– Det kommer sällan ut spel som skapar så pass stor glädje.