Efter flera förseningar och mångårig väntan fick gamers boende i Oceanien slutligen tillgång till ”GTA VI” vid lunchtid på onsdagen svensk tid. Det rapporterar Reuters.

– Jag har väntat i 13 år, mannen, 13 år! Det här är helt otroligt. Grafiken, wow, säger 33-årige Sydneybon Asif Mir som startade en livestream från sitt spelrum kort efter släppet.

Kritikerna har tagit emot spelet med öppna armar. Metacritics sammanställning av närmare 150 recensioner ger i skrivande stund genomsnittsbetyget 99 av 100.

Utvecklaren Rockstar har inte velat bekräfta vad det kostat att utveckla spelet, men analytiker räknar med att försäljningen bara under de första fyra månaderna kommer att inbringa över tre miljarder dollar, skriver Bloomberg.