Ett hus vid Skanstull gör reklam för ”GTA VI”.

”I ’GTA VI’ har Rockstar skapat den mest extraordinära, njutningsfullt detaljerade virtuella världen vi hittills sett”. Så lyder recensionen från The Guardians Keza MacDonald som spelat igenom det nya ”GTA”-spelet och ger det fem av fem stjärnor.

Hon är inte ensam om att hylla storsläppet. New York Times Yussef Cole överraskas över djupet som det nya spelet fått. Även om spelet är tekniskt skickligt, är det inget som vi inte sett förut. I stället är det huvudkaraktärerna Lucias och Jasons, en modern version av ”Bonnie och Clyde”, som visar på kvalitet.

”Det här är ett spel om kärlek och relationer, deras glädje och hjärtesorg, och det arbete som krävs för att göra dem framgångsrika.”

Han får medhåll av IGN:s recensent Luke Reilly som efter 120 timmars spelande fortfarande är ”hopplöst fast”.

”Enkelt uttryckt är ’Grand theft auto VI’ det absolut mest imponerande tv-spel jag någonsin spelat.”

Även Forbes Paul Tassi har slukats in i ”GTA”-världen. Han skriver att spelupplägget har förbättrats jämfört med tidigare versioner och imponeras över den enorma spelvärlden med oändliga dialoger.

”Ha så kul. Det hade jag. Och det har jag fortfarande. Det finns utan tvekan fler mysterier att upptäcka. Nu kan vi upptäcka dem tillsammans.”