Markoolio uppträder under Rix FM festival på Gustav Adolfs torg under Kulturfestivalen i Stockholm sommaren 2025.

Liksom många andra har artisten Markoolio krattat rejält inför nattens ”GTA VI”-släpp. Den kommande veckan är planerad in i minsta detalj, berättar han för Aftonbladet: Mat, snus och ostbågar har bunkrats och barnen kommer att vara hos sin mamma.

– Det ska bli så jävla roligt, säger han.

Även tv-profilen Lasse Kronér är taggad på det nya spelet. Tillsammans med ”ett gäng gubbar” har han spelat ”GTA” varje söndag i 15 års tid, säger han till SvD. Men han vägrar att spela i onlinevärlden tillsammans med ”en massa flygande tonåringar”.

– Du vet, man är ute och går i den normala världen och så helt plötsligt får du någon jäkla bomb i huvudet.