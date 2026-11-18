Markoolio bunkrar snus och ostbågar inför ”GTA”-släppet
Liksom många andra har artisten Markoolio krattat rejält inför nattens ”GTA VI”-släpp. Den kommande veckan är planerad in i minsta detalj, berättar han för Aftonbladet: Mat, snus och ostbågar har bunkrats och barnen kommer att vara hos sin mamma.
– Det ska bli så jävla roligt, säger han.
Även tv-profilen Lasse Kronér är taggad på det nya spelet. Tillsammans med ”ett gäng gubbar” har han spelat ”GTA” varje söndag i 15 års tid, säger han till SvD. Men han vägrar att spela i onlinevärlden tillsammans med ”en massa flygande tonåringar”.
– Du vet, man är ute och går i den normala världen och så helt plötsligt får du någon jäkla bomb i huvudet.
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