”Grand theft auto VI” har inte ens släppts till allmänheten i stora delar av världen, men det är redan det mest kritikerrosade spelet någonsin. Det rapporterar Bloomberg.

Sajten Metacritic, som sammanställer kritikerrecensioner, visar ett snittbetyg på 99 av 100 baserat på 147 recensioner från kritiker som fått spelet på förhand. Samma betyg får spelet på Opencritic, som sammanställer 88 kritikerrecensioner.

Spelsajterna IGN och Gamespot är bland dem som gett spelet maxbetyg.