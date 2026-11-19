Den som köper världens mest efterlängtade spel ”GTA VI” måste köpa en digital licens – det finns ingen fysisk skiva. Orättvist mot konsumenterna, tycker EU-parlamentarikern Adnan Dibrani (S).

”Det är märkligt att man nu betalar nästan tusen kronor för en kartong med en papperslapp i, för ett spel som inte längre går att låna ut eller sälja vidare som förr”, skriver han till Expressen.

Det europeiska medborgarinitiativet Stop destroying videogames har samlat 1,3 miljoner underskrifter. De protesterar mot att speljättarna kan göra ett spel obrukbart genom att stänga av servrarna.

EU-kommissionen har föreslagit en uppförandekod i dialog med industrin, men Dibrani vill att kommissionen tar frågan på större allvar och kommer med konkreta förslag.