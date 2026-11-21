Släppet av det efterlängtade spelet ”GTA VI” har blivit en kassako för snabbmatskedjor och utkörningsappar i USA, rapporterar New York Times. Både Doordash och Uber Eats såg en rejäl ökning i Miami på onsdagskvällen, inför lanseringen vid midnatt, med uppemot 30 procent fler beställningar jämfört med en vanlig dag.

Gina Igwe, varumärkeschef på Doordash, skriver i ett mejl att släppet är mer än en vanlig spellansering.

”Det är en kulturell händelse som fansen har väntat på i flera år.”