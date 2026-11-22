En oväntad flygavgång har letat sig in i det nya spelet ”GTA VI”. Den som tar sig in på den internationella flygplatsen i Vice City ser avgångar till storstäder som London och Sao Paulo – och Borås.

Enligt Borås Tidning är det oklart varför Sveriges 16:e största stad letat sig in i spelet, men memes om staden har tidigare blivit virala på internet. Tilltaget uppskattas av en del användare på internetforumet Reddit.

”Långdistansflygningar till och från Borås var inte på min bingolista”, skriver en användare.